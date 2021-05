Brauchen Mütter tatsächlich einen Muttertag?

Lisa meint: Warum nur an einem Tag dankbar sein?

Eines vorweg, bei Geschenken bin ich immer dabei. Vor allem dann, wenn sie von meinen beiden Töchtern kommen. Auf meinem Nachttisch liegt ein selbstgebasteltes Moosgummi-Katzen-Gesichtli, durchs Wohnzimmer fliegt eine laubgesägelte Rakete und auf meinem Home-Office-Pult steht eine Flaschenpost gefüllt mit Kraxelschrift-Botschaften. Alles Schätze, die mir einfach so zugesteckt werden. Währenddem ich das tausendste Spängeli vom Boden aufhebe, die Frist für den Zirkusferienkkurs in unseren Familienkalender eintippe oder vor einem Videocall den Bildschirm so justiere, dass man den Wäscheberg hinter mir nicht sieht. Ja, ich finde, wir Mamis müssen definitiv geehrt werden. Einen Muttertag brauche ich dazu aber nicht.

Das beste Argument dagegen bekam ich schon als Mädchen alljährlich von meinem Mami mantramässig vorgesagt: «Bei uns ist jeder Tag Muttertag!» Sie war lange Zeit Hausfrau und kämpfte nicht nur am legendären Frauenstreiktag im Jahr 1991 für mehr Anerkennung. Muttertag zu feiern erinnerte sie an ihre Kindheit in den 50er-Jahren, als Frauen vor allem eins tun mussten: Das, was ihre Ehemänner fürs das Beste hielten. Der Haushalt war meistens Sache der Frau. Einmal im Jahr wurden sie dafür mit Blumen und Geschenken geehrt. Und da liegt auch mein Hauptproblem mit dem Muttertag: Er zelebriert ein Rollenklischee – Jahr für Jahr.

Dass der Muttertag im Jahr 1907 ursprünglich von einer US-Frauenrechtlerin ins Leben gerufen wurde, bestärkt mich nur. Es zeigt: Rollenbilder sollten kontinuierlich und kritisch hinterfragt werden. Was vor über hundert Jahren die Anerkennung der Hausarbeit war, ist heute die Selbstbestimmung. Dazu gehört für mich auch, Frauen nicht mehr automatisch mit Hausarbeit gleichzusetzen.

Obwohl unsere Mütter schon viel für uns erreicht haben, müssen wir uns weiterhin für eine gleichwertige Aufgabenteilung der Geschlechter einsetzen. Das zeigt nicht nur die noch immer existierende Lohnungleichheit. Auch der Mental Load sollte gerecht zwischen den Eltern aufgeteilt werden. Diese unsichtbare Familienorganisation übernimmt oft die Frau. Wir müssen darüber sprechen und die Männer miteinbeziehen. Diese zeigen schliesslich täglich, dass sie genauso gut sind im Mini-Socken unter dem Sofa hervor fischen, Knete vom Tisch kratzen und Büechli erzählen wie wir Frauen. Deshalb plädiere ich für einen Familien- statt einen Muttertag – natürlich inklusive den liebevoll bemalten Blumentöpfchen.