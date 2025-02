Die Seerose ist in unserem Team berühmt berüchtigt. Angefangen hat alles, als eine Kollegin zu ihrem Geburtstag in das sexy Getaway eingeladen wurde. Die Begeisterung nach diesem Trip war so ansteckend, dass wir inzwischen fast alle schon nach Meisterschwanden pilgerten. Was uns in den Erzählungen besonders neugierig machte: Die Privatwanne, über die fast jedes Zimmer auf dem Balkon verfügt – inklusive Blick auf den Halwillersee! Und was sollen wir sagen? Enttäuscht wurde hier niemand.