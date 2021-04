Die 5 häufigsten Fehler bei der Balkonbepflanzung

5. Die falschen Blumen

Nicht alle (wie zum Beispiel Kate Middleton) sind mit einem grünen Daumen gesegnet. Das ist aber noch kein Grund, gleich aufzugeben. Am besten legt man sich in diesem Fall robuste Pflanzen zu, die auch mal ein paar Tage ohne Pflege aushalten und bestenfalls im neuen Jahr wieder von selbst spriessen. Haltet euch an folgende Sorten: Lavendel, mediterrane Kräuter wie Rosmarin, Salbei, Fetthenne, wilde Rebe oder Zwerg-Sommerflieder. Das ist nur eine kleine Auswahl. Übrigens: Olivenbäumchen fühlen sich über Jahre hinweg sehr wohl in Töpfen.