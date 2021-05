So misten wir turboschnell aus

Küche

Anstatt während des Kochens zu snacken, könnt ihr nächstes Mal den Tupperwaredosen an den Kragen. Behaltet die ganzen Sets (Deckel und Dose), alles andere verbannt ihr aus der Küche. Durchforstet euren Vorratsschrank: Was müsst ihr in nächster Zeit aufbrauchen, was ist schon lange abgelaufen? Falls noch Zeit übrig bleibt, geht ihr mit den gleichen Fragen zum Kühlschrank. Prüft vor allem Saucen und Eingemachtes auf das Ablaufdatum. Wegwerfen muss übrigens nicht unbedingt sein, viele Lebensmittel sind länger haltbar als angegeben. Am besten man probiert einfach, obs noch schmeckt.