Dr. Samuel Stutz sagt: Vergesst den Glyx!

Fazit

Der glykämische Index ist schlicht nicht alltagstauglich. Die Werte stimmen nicht mehr, sobald man die Nahrungsmittel nicht einzeln, sondern im Rahmen einer Mahlzeit isst. Am besten vermeidet man einen schnellen Anstieg des Blutzuckers durch eine gemüse- und eiweissbetonte, kohlenhydratarme Ernährung, also mit der mediterranen Kost. So liegt man automatisch richtig, ohne dass die GI-Werte explizit dokumentiert werden müssen. Wenn Kohlenhydrate, dann komplexe und in der Vollkornvariante. Wenn Pasta, dann al dente. Ganze Kartoffeln statt Kartoffelstock. Lieber ein Apfel statt Apfelsaft.