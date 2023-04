So bestimmt die Organuhr unseren Tagesrhythmus

«Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettler.» Hinter dem alten Sprichwort steckt viel mehr als nur leeres Geschwätz – zumindest wenn es nach den Chinesen geht. Ihre traditionelle Medizin wird stark von der Organuhr beeinflusst, die den Tag in 12 Phasen unterteilt. Dabei wird jedem Organ eine bestimmte Phase zugeordnet, in der es zwei Stunden lang besonders hart arbeitet. Wenn wir unsere Handlungen danach richten, fühlen wir uns besser und leben im Einklang mit unserem natürlichen Rhythmus. Ja, das hört sich total «Zen» an – aber stopp, nicht zu früh urteilen: Es ist ziemlich interessant, wie diese innere Uhr tickt und unseren Alltag bestimmt …