Wie gesund ist ein Koffein-Detox?

Verzicht ist in. Der Begriff «Detox» noch mehr. Schliesslich soll uns das guttun. Und so legen wir regelmässig von den Dingen eine Pause ein, die Körper und Gemüt schaden. Wir fasten Zucker, Alkohol, Fleisch, Milchprodukte, selbst das Smartphone wird in überteuerten Digital Detox Resorts vor uns versteckt. Meist mit grosser Wirkung.