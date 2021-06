Was bedeutet es, wenn der Merkur rückläufig ist?

Vom 30. Januar bis 21. Februar 2021

Vom 29. Mai bis 22. Juni 2021

Vom 27. September bis 23. Oktober 2021

Und welche Auswirkungen hat das?

Genau wie der Merkur, ergibt sich in der Retrograde auch in unserem Leben oft einen Kurswechsel. Heisst: Veränderung steht an. Und die ist oft mit Chaos verbunden. Zudem verbinden Astrologen den Planet Merkur mit Kommunikation, Denkfähigkeit, Handel und Verkehr. Und deshalb gibt es an diesen Punkten aktuelle Probleme: Euer Leben gerät vielleicht etwas aus dem Gleichgewicht, Unsicherheit breitet sich aus, wir sind zerstreut, die Kommunikationsfähigkeit ist miserabel.