Räumliche Trennung

Gerade in Zeiten von Home Office ist das wohl einfacher gesagt, als getan. Dennoch solltet ihr eure alltäglichen Aktivitäten und die Arbeit strikt aus eurem Schlafzimmer verbannen. Das heisst, kein Checken von Mails am Laptop oder auf dem Smartphone. Denn unterbewusst verknüpfen wir nämlich alle Orte, an denen wir diese Geräte nutzen, mit erhöhter geistiger Aktivität oder vielleicht sogar Stress. Aber auch Fernseher und andere elektronische Geräte gehören eigentlich nicht ins Schlafzimmer (auch wenn ihr gerne vom Bett aus eure Lieblingsserie guckt).



Zeitloser Wecker

Legt euch zudem einen Wecker zu. Ja, das klingt zwar ziemlich old school aber damit könnt ihr ein für alle mal euer Smartphone aus dem Schlafzimmer verbannen und nächtliches, stundenlanges Scrollen auf Instagram und Co. vermeiden. Mit einer räumlichen Trennung bleibt eure Schlafumgebung ein Ort der Ruhe und Entspannung.