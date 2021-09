Natron statt Shampoo: Eine gute Idee?

So mischt ihr die Menge für eine Haarwäsche:

Vermischt 2 bis 3 Teelöffel Natron mit 150 Milliliter lauwarmem Wasser. Verrührt das Gemisch gut. Dass sich das Natron nicht komplett auflösen wird, stört beim Waschen nicht.

Zuerst die Haare gründlich mit Wasser spülen.

Dann das das Natron-Wasser-Gemisch langsam über den Haaransatz giessen und auf der gesamten Kopfhaut verteilen. Alles gut einmassieren und etwa 2 bis 3 Minuten einwirken lassen.

Am Schluss die Natron-Lösung vollständig auswaschen.

Anleitung für eine saure Rinse:

1 bis 2 Esslöffel Essig oder den Saft einer halben Zitrone mit einem Liter Wasser mischen und über den Kopf leeren.

Die saure Rinde muss man nicht auswaschen. Sobald die Haare trocken sind, verduftet auch der Essig-Geruch.

Die Vorteile der Natron-Pflege liegen auf der Hand. Wir können auf umweltschädliche Produkte verzichten, sparen Geld und bringen den pH-Wert unserer Kopfhaut sanft wieder in Balance. Leider gibt es auch ein paar Nachteile. Wie immer muss sich unsere Haut zuerst an die neue Pflege gewöhnen. Es kann also eine Weile dauern, bis man sich mit dem Ergebnis der Natron-Methode wohl fühlt. Die Umgewöhnung bringt auch mit sich, dass man sich an die richtige Menge Natron rantasten muss. Evemtuell braucht man mengenmässig auch mehr vom Gemisch. Wichtig ist, dass man das Gemisch richtig gut einmassiert. Sind die Haare danach immer noch fettig, muss man den Vorgang wiederholen. Dass der Geruch fehlt, ist wohl auch etwas gewöhnungsbedürftig.