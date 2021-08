Unsere 7 Tipps für strapaziertes Sommerhaar

Haarkur über Nacht von Aveda

Meine blonden Locken zählen von Natur aus zur störrischen Mähnen-Gattung. Nach heissen Tagen am See, Fluss, Meer oder Pool heisst es deswegen umso mehr: pflegen, pflegen, pflegen! Am besten klappt das für mich über Nacht. Einmal in der Woche trage ich vor dem Schlafengehen eine Kur auf, lasse diese während ich schlafe einwirken und spüle sie am Morgen mit einem sanften Shampoo wieder aus. Danach wird weder gerubbelt noch geföhnt – sondern einfach mal sein gelassen. Das hilft immer noch am besten!

Carolina Lermann, Editor Lifestyle/Style Weekly