7 Hacks, die unserer Wintermode ein Update verpassen

Kurz: Wir brauchen neuen Schwung. Für den Kleiderschrank, für die Mood. Denn wie sagt man so schön? Kleider machen Leute. Tief in die Tasche greifen muss man dafür aber nicht unbedingt. Und sind wir mal ehrlich: Hängt nicht sowieso genug in all unseren Schränken? Weil diese Frage wohl 99,9% von euch mit «ja» beantworten würden, haben wir unsere Gehirnzellen auf Hochtouren arbeiten lassen und sieben clevere Hacks entwickelt, die eurer (und unserer) Garderobe im Handumdrehen neues Leben einhauchen.