Von Kopf bis Fuss

Wie bei den Kleidern gilt ebenfalls bei der Frisur: more is more. Zu feminin und zu niedlich gibt es nicht. Was braucht es für das Croquette Hair Styling? Alles, was Spass macht, von Schleifen, Maschen, Haarspangen, Perlen oder anderen Verzierungen fürs Haar, ist alles erlaubt. Ganz egal, ob Kurzhaarschnitt oder lange Flechtkunst, es lässt sich alles noch mit einem Haar Accessoire verschönern. Nur so gelingt der Rundum-Coquette-Style.