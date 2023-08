Diese Beauty-Produkte packen wir ins Handgepäck

Koffer auf, Klamotten rein, Koffer zu und ab gehts. Hach, wenn das Packen doch nur so einfach wäre. Leider erfordert es Geduld, Mühe, Organisation und höchste Konzentration. Denn: Wer wenig Platz hat, legt am besten schon etliche Outfits bereit, die passenden Schuhe dazu und packt noch die eine (echt jetzt, nur eine) Lidschattenpalette obendrauf. Sonnenschutz, Badesachen und Unterhosen dürfen auch nicht fehlen. Und gibts vielleicht noch irgendwo eine Lücke, wo wir Ladekabel und Zahnbürste reinquetschen können? The. Struggle. Is. Real. Vor allem, wenn man nur ein Handgepäck zur Verfügung hat.