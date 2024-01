Socken lassen uns besser einschlafen

Das hat einen ganz plausiblen Grund. Sind unsere Füsse warm, weiten sich die Blutgefässe. Was wiederum dazu führt, dass unser Körper Wärme nach aussen abgibt und schneller runterkühlt. Für ihn ein eindeutiges Zeichen: Jetzt soll geschlafen werden – unsere Körpertemperatur ist nachts im Schlaf am niedrigsten. Wissenschaftler belegen sogar, dass Sockenträger*innen rund 15 Minuten schneller in den Schlaf driften als Sockengegner*innen.

Seht ihr unser imaginäres Profilbild nun mit anderen, weniger kritischen Augen? Dann lasst uns noch einen draufsetzen. Wer abends in ein Paar kuschelige Socken schlüpft, hat ausserdem die Gelegenheit, seine Füsse über Nacht optimal zu pflegen: Peelen, eincremen, Strümpfe drüber und am nächsten Morgen mit samtweichen Sohlen erwachen. Was will man mehr?