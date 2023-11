Grüner Tee

Wer noch nicht jeden Morgen einen Grüntee trinkt, sollte nach diesem Text damit beginnen. Denn neben all den gesundheitlichen Benefits, kann er auch Falten verhindern. Die enthaltenen Antioxidantien und der Koffein kurbeln die Durchblutung an, was für einen rosigen Teint sorgt und! Cellulite mindert. Auch Pickel geht es dank grünem Tee an den Kragen. Die Expert*innen von Eucerin liefern ein einfaches Rezept für ein DIY-Peeling. So gehts: