Nehmen wir durch Gluten zu?

Sind glutenfreie Produkte die Lösung?

Nicht automatisch. In vielen glutenfreien Alternativen stecken genauso viele versteckte Dickmacher, wenn nicht noch mehr. Wer auf diese Inhalte verzichten möchte, dem rät die Ernährungsexpertin zu Nahrungsmitteln wie Quinoa, Soba-Nudeln aus Buchweizen oder Hülsenfrüchten, die von Natur aus ohne Gluten auskommen.

Wer nicht unter Zöliakie oder anderen Unverträglichkeiten leidet, muss also auch nicht auf Gluten verzichten, um in shape zu bleiben. Wie bei so vielem liegt der Schlüssel auch hier am Ende in einer ausgewogenen Ernährung. Und kommt dort Gluten vor, bedeutet das allen Trends zum Trotz nicht zwingend Schlechtes.