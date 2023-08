Dieser Hangover ist fast so schlimm wie echter Kater

Es ist wie mit dem Alkohol, eigentlich wollte man nur ein bisschen zu sich nehmen, am Ende übertreibt man völlig. Landen die Finger in der Süssigkeitentüte braucht es einiges an Selbstbeherrschung. War der Zuckerrausch mal wieder grösser als die Disziplin, zeichnet sich spätestens am nächsten Tag das schlechte Gewissen ab. Leider nicht nur das. Die Enttäuschung paart sich oft mit typischen Hangover (zu Deutsch «Kater»)-Symptomen. Übelkeit, Verdauungsprobleme, Kopfschmerzen, Antriebslosigkeit und Hautunreinheiten sind dabei keine Seltenheit.