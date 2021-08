Taugt Erbsenprotein als pflanzliche Alternative?

Gewonnen wird die pflanzliche Eiweissquelle zumeist aus gelben Schälererbsen, die nicht nur ein hochwertiges Protein liefern, sondern auch wichtige B-Vitamine, Kalium, Folsäure sowie Mineralien und Ballaststoffe. Zudem weist Erbsenprotein ein ausgeglichenes Aminosäureprofil auf und liefert einen hohen Anteil an Branched Chain Amino Acids (BCAA), also verzweigkettigen Aminosäuren. Bedeutet: Es kann gut verdaut werden. Genutzt wird das Pulver zum einen in der Sport- aber auch in der veganen Ernährung, etwa für Snacks, Cerealien, Suppen, Saucen, Teigwaren, Gebäck, aber auch für Fleischalternativen. Der Vorteil: Es ist gluten- und laktosefrei.