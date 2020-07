Das Ende der Mean-Girl-Ära ist da

Wer «Mean Girls» hört, denkt zwangsläufig an Regina George, Gretchen und Karen, die im Film die ganze Schule unter ihrer Fuchtel haben. Sicher, sie werden parodiert, wandeln sich am Ende zu den «Guten» – doch bis dahin sind sie es, die das Sagen haben. Gleiches Szenario, andere Location: Blair Waldorf sitzt in «Gossip Girl» ganz oben auf den Treppenstufen des Metropolitan Museum of Art und regiert von hier aus die ganze High School. Nah dran an einer Diktatur, wohlgemerkt. Alle wollen mit ihr befreundet sein, ihr gefallen. Wer nicht spurt, wird bestraft. Das Muster lässt sich auf so ziemlich jedes Teenie-Movie, das je ausgestrahlt wurde, übertragen. Das Mean Girl hat stets das Zepter in der Hand.