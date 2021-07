deutschrapmetoo

Toleranz im grossen Raum

Deutschrap ist mittlerweile das zweitgrösste Musikgenre Deutschlands. Laut Statista hören gut 40 Prozent der Jugendlichen in Deutschland Rap in deutscher Sprache. Auch in der Schweiz steht eine riesige Community hinter den Musiker*innen (man erinnere sich daran, dass eine der erfolgreichsten Deutschrapperinnen Loredana ist, die aus Luzern kommt). Heisst: Die Hörerinnen und Hörer verstehen ganz genau, was die Rapper*innen singen. Alle kennen die aggressive Sprache, die sexistischen Texte – und trotzdem wird eifrig angefeuert und mitgerappt. Wie kann es sein, dass Sexismus in einer so grossen Community nach wie vor toleriert und akzeptiert wird, ja fast schon Teil der Kultur ist?