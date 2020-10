UGG kann endlich mehr als umstrittene Boots

Was halten Paris-Saint-German-Fans vom FC Bayern? Wahrscheinlich so viel wie UGG-Skeptiker von der Nachricht halten, dass das australische Lammfell-Schuh-Label ihre erste Ready-to-Wear-Kollektion gelauncht hat: nichts. Aber mal angenommen, Neymar wechselte von PSG zu Bayern – würden treue Neymar-Anhänger dann nicht viel lieber «Mia san mia» singen wollen?



Anders ausgedrückt: Stehen wir auf Komfort in ästhetischem Design, sollten wir uns auf die Hoodies, Fleecejacken und Hosen aus der Ready-to-Wear-Kollektion von UGG einlassen. Und zwar unabhängig davon, welche Position man bei der Schuh-Debatte innehält. Die Stücke geben in Kombination mit Schmuck und Blazer nämlich ziemlich seriöse Zoom-Meeting-Looks ab.

Lassen uns nicht kalt, diese Teile von UGG