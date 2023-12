Prinzessin Kate ist die «Prinzessin des Volkes»

Ganz anders die Situation bei Prinzessin Kate. Selbst in den USA, also der Heimat von Prinz Harry und Herzogin Meghan, gilt die dreifache Mutter gemäss «Daily Mail» als die «Prinzessin des Volkes» und ist die beliebteste Royal. Und auch in Grossbritannien hat man das Gefühl: Was Prinzessin Kate auch tut, sie scheint es allen recht zu machen. Selbst das Skandalbuch «Endgame» perlt an der Prinzessin ab – sie lächelt und schweigt. Und erzielt regelmässig Bestwerte in Umfragen.