Moon Bags wollen jetzt Sonne tanken

Zugegeben: Wir sind nicht total überrascht, dass die ausserirdische Tasche auf dem besten Weg ist, zum heissesten Accessoire des Sommers zu werden. Schliesslich haben die Moon Bags bereits auf der New York Fashion Week im letzten Herbst auf sich aufmerksam gemacht: Blogger*innen haben sie von Show zu Show getragen und auch Models wie Kendall Jenner haben natürlich nicht lange auf sich warten lassen. Alle sind dem Trend gefolgt. Es war also quasi vorbestimmt, dass Moon Bags irgendwann auch an unseren Armen hängen würden. Die aussergewöhnliche Form schmiegt sich wie angegossen in die Hand und sticht zwischen all den Micro-Bags und Henkeltaschen garantiert hervor.