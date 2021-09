Unsere liebsten Schwangerschaftslooks

Eigentlich ist die Schwedin natürlich furchtbar langweilig: skandinavisch blond, obligatorisch bildhübsch, an der (vermutlich einzig) richtigen Stelle schwanger und sich dessen so dermassen bewusst, dass sie letztes Jahr bauchfrei zur Kopenhagener Fashion Week erschien. Hochschwanger und mit höchst attraktivem Mann an der Hand. Kann man machen. Sollte jeder machen können. Das gilt auch für die modische Experimentierfreude, die dem Digital Creator auch mit Säugling am schlanken Leib nicht abhanden kam: Da knallen die Farben, die Kleider und Hemden flattern voluminös, die Muster clashen und ein maskuliner Look kommt sogar im feminsten Zustand richtig gut. Einfach mal durchscrollen und geniessen, wenn sich das wilde Strickkleid unterm quietschbunten Mantel wölbt.

Linda Leitner, Co-Leitung Lifestyle