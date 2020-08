So wird eure Wohnung von der Sauna zum Kühlhaus

Abschalten

Kleinvieh macht auch Mist, das kennt man ja. Notebook, TV und angesteckte Akkugeräte heizen sich auf, so lange sie am Strom hängen. Wird es draussen richtig heiss, lohnt sich deshalb eine Mehrfachsteckdose mit An- und Ausschalter. Einem, der die meiste Zeit auf «Aus» steht natürlich. Vor dem Fernseher hängt man an einem warmen Sommerabend schliesslich ohnehin eher selten.