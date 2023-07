Kann man Muskelkater eigentlich vorbeugen?

Lange ist es her, seit wir uns in abgedunkelten Räumen ungehemmt zu Beats bewegten. Die Musik war laut, der Alkoholpegel hoch, das Leben gut. So gut, dass wir zeitweilig sogar den Tag danach vermissen. Naja. Vielleicht ziehen wir diese Aussage wieder zurück.



Sich in den Zustand des Verkatertseins zu versetzen, fällt schwer. Schliesslich liegt der letzte Katermorgen bei vielen so weit zurück wie das letzte Mal auf dem Dancefloor. Also mindestens dem 29. Oktober 2020, der erneuten bundesweiten Schliessung der Clubs. Der Moment, in dem wir uns rückblickend wünschten, die letzten Runden gepasst zu haben, galt (und gilt!) es grundsätzlich zu vermeiden. Mit Wasser vor dem Zubettgehen und einer Kopfwehtablette on top. Prävention.



Party-Gefühle kommen die nächsten beiden Wochen auch im Zürcher Seebad Enge auf. Mit Blick auf den Haussee wird beim AQUARIUS X OPEN RIDE Outdoor Cycling Pop-up zu Clubmusik an Ort und Stelle geradelt.