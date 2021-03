«Als Mann hatte ich nie Angst!»

Die Ermordung von Sarah Everard in London zeigt wieder einmal, was täglich hundertfach passiert: Frauen werden sexuell belästigt, missbraucht und auch getötet. Dass schon Mädchen zur ständigen Vorsicht erzogen werden, ist da kein Wunder. Bei Jungs ist das anders: Sie sollen stark sein, ihren Raum einnehmen. Wahrscheinlich kann das kaum jemand so gut beschreiben wie Lynn Bertholet – die heute 62-Jährige lebte lange in zwei Welten. Draussen spielte sie die Rolle des Pierre-André, im Privaten konnte sie sie selber sein: eine Frau. Nach einer Geschlechtsanpassung vor sechs Jahren versteckt sie sich nicht mehr. Seither fühlt sie sich als Mensch endlich frei, muss sich aber wegen ihrer sichtbaren Weiblichkeit auch einschränken.