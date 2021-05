In ihrem Film «Hau(p)tsache hell: Das Geschäft mit dunkler Haut» berichtet Yogarasa über «Colorism», eine Form von Rassismus. Sie zeigt, wie sich junge People of Color Cremes mit Bleichmittel kaufen, um ihre Haut aufzuhellen. Dies aus dem Grund, dass in ihrer Verwandtschaft gesagt wird, dass helle Haut schöner aussehe, als dunkle. Je näher man an das weisse Erscheinungsbild rankommt, desto besser. Doch dahinter steckt weit mehr als nur ein Schönheitsideal. «Light skins», also hellere Schwarze, werden gegenüber «Dark skins», den dünkleren Schwarzen, bevorzugt. Und zwar nicht nur von Weissen, sondern auch innerhalb der Schwarzen Community und der eigenen Familie. Dies erzählt Dhiviyaa Satkunanathan auch im Interview mit TalkTäglich: