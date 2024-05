Ja, das ist irgendwie selbsterklärend, aber höhere Taille = optisch längere Beine. Was darunter passiert, spielt dann gar keine so grosse Rolle mehr: Jeans, Stoffhosen, Maxiröcke, Minis – geht alles. Hauptsache, es fängt weit oben an. Wenn ihr ein Kleid oder einen Jumpsuit tragt, tuts auch ein Gürtel in der Taille.

Go monochrome