Diese Heilsteine steigern eure Lust

Granat

Der Name dieses Edelsteins verrät es schon: Der Granat sorgt für Spass beim Sex. «Als Stein der Vitalität und der körperlichen Energie wirkt der Granat direkt auf das sexuelle Verlangen. Er belebt die Leidenschaften, stärkt die intimen Beziehungen und regt die Libido an», sagt Morgane Jorge. Nicht umsonst also wird der rote Granat mit Demeter, der griechischen Göttin der Fruchtbarkeit, in Verbindung gebracht.