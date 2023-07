Und so wirds gemacht:

Im warmen Wasserbad werden drei Esslöffel Kokosöl geschmolzen. Fügt dann zwei Esslöffel Stärke und einen Löffel Natron dazu. Ein paar Tropfen Teebaumöl sorgen für eine längere Haltbarkeit. Den Geschmack der Deocreme bestimmt ihr mit ätherischen Ölen eurer Wahl. Für mehr Geschmeidigkeit könnt ihr gerne noch ein wenig Bienenwachs dazugeben. Füllt die Masse, bevor sie komplett abgekühlt ist, in ein Glas und bewahrt dieses im Kühlschrank auf. Am Morgen streicht ihr etwas Creme unter die Achseln und bald merkt ihr: Das selbstgemachte Deo wirkt tatsächlich!