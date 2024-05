9. Wir hören auf unser Wohlbefinden

Unsere allgemeine Gesundheit hängt in der Regel nicht von der einen Chipstüte, die wir uns dann und wann mal reinstopfen ab. Wir müssen nicht täglich PERFEKT essen, um uns gesund und wohl zu fühlen. Der Weg ist hier das Ziel: Langfristig finden wir heraus, was uns gut tut und was nicht – so freunden wir uns irgendwann fast automatisch mit dem, was auf dem Teller liegt an. Und fühlen uns gut damit.