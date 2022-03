Low-Rise-Hosen und -Röcke

Y2K is back: Nach mehr als einem Jahrzehnt in Hight-Waist-Hosen und -Röcken erfährt derzeit der Low-Rise-Trend eine Wiedergeburt. In den 2000er waren die tief auf der Hüfte sitzenden Hosen - egal ob Jeans-, Stoff- oder Jogginghose - beliebt bei damaligen Stilikonen wie Paris Hilton (41), Britney Spears (40) oder Christina Aguilera (41). Auf TikTok, bei Stars wie Bella Hadid (25) und den Laufstegen grosser Modehäuser feiert die Low-Rise-Hose bereits ihre Rückkehr - nun auch in unseren Kleiderschränken.