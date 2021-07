Moringa selbst pflanzen

Gute Qualität ist also wichtig. Wer Moringa-Pulver kauft, sollte sich gut informieren. Oder noch besser: Ihr züchtet die Wunderpflanze einfach selbst! Den grünen Daumen haben wir uns im Lockdown ja bereits antrainiert und Moringa ist relativ pflegeleicht.

Und so geht’s: Die Samen legt ihr für 24 bis 48 Stunden in lauwarmes Wasser. Sobald sie keimen, kommen sie in die angefeuchtete Erde. Den Topf stellt ihr dann an einen warmen (ca. 23 Grad) und sonnigen Platz in der Wohnung und schon bald wächst euer eigener Wunderbaum.

Übrigens: Frisch schmeckt Moringa oleifera sowieso am besten. Mit einer leicht scharfen Note peppen die Blätter jeden Salat auf, eignen sich als frisches Gewürz für Saucen und Dips und passen hervorragend in den den grünen Smoothie am Morgen.