Adventskalender basteln wir dieses Jahr selbst

So gehts:

Legt die Äste der Grösse nach parallel auf einen Tisch, sodass daraus eine dreieckige Form entsteht. Bindet euer Tannenbaum-Skelett nun mit Schnur oder Draht an den Astenden zusammen. Damit die Bastelei an der Wand hängen kann, befestigt ihr am kürzesten Ast (also obersten Teil des Baumes) ein Stück Schnur oder Draht. Füllt die Papiertüten nach Belieben, faltet sie zu und beschriftet sie mit den Ziffern. Mit dem Locher wird ein Loch in die Tüte gestanzt und anschliessend ein Geschenkband durchgezogen. Alle Tüten verteilt an die Äste anbringen – et voilà, der Baum ist geschmückt. Wer will, kann zusätzlich noch Lametta und Kugeln anbringen.