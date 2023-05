Was unser Körper uns mit Heisshunger sagen möchte

3. Ihr macht eine Diät

Schlechte News: Um zu funktionieren, braucht unser Hirn Kohlenhydrate. Echt wahr. Unterzieht ihr euch also gerade einer strengen Diät, die genau diese von eurem Speiseplan verbannt, wird das zum Problem. Schliesslich sehnen wir uns während einer Heisshungerattacke nur selten nach einem frischen Salat oder einer aufgeschnitten Grapefruit. Richtig? Sondern eben nach den Sachen, die wir unserem Körper verbieten – was für ihn auch wieder Stress verursacht, by the way. Könnt ihr also an nichts anderes mehr denken als an Pizza, Pasta, Cookie-Dose, dann könnten euch schlicht und einfach genau diese Dinge gerade fehlen, damit euer Körper die Leistung vollbringen kann, die ihr ihm abverlangt.