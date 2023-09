5 gesunde und kalorienarme Pasta-Alternativen

Kein anderes Lebensmittel gleitet uns so genussvoll durch die Lippen, wie frische Spaghetti. Dass man sich bei diesem Akt meist schwer zu entfernende Tomatenflecken zuzieht, ist Nebensache. Pasta ist einfach Leben. Nur eilt der Teigware ein nicht gerade guter Ruf voraus. Wir sagen es an dieser Stelle nur ungern: Leider nicht zu Unrecht. Klassische Nudeln bestehen in der Regel aus Wasser, Weizen, (nicht immer) Ei und Salz – und somit zu knapp 70 Prozent aus Kohlenhydraten. An sich sind die zwar nicht schlecht, stammen sie – wie bei klassischer Pasta – aus Weissmehl, werden sie im Körper allerdings schnell in Zucker umgewandelt. Das wiederum führt zu einem hohen Blutzuckerspiegel und begünstigt die Gewichtszunahme.