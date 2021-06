Traditionshandwerk, das um die Welt geht

Für die Produktion muss die Zeichnung noch in die technische Sprache übersetzt werden. Linda kramt einen alten Entwurf hervor, einen der neuen darf sie nicht zeigen. Streng geheim. Man sieht blumige Muster, daneben wildes Gekritzel, unverständliche Begriffe. «Corn.» Ein spezielles Garn. «Flowers.» Blumen. «2x RS.» Zweifach mit dem Garn durchfahren, damit eine dicke Linie entsteht. Die technischen Angaben wirken auf einen Laien wie eine Geheimsprache. «Die lernt man in der Ausbildung zur Textiltechnologin Fachrichtung Design, also Stickerei-Entwerferin.» Die Lehre ist vom Aussterben bedroht, man kann sie in der Schweiz nirgendwo anders als in St. Gallen absolvieren. «Es ist halt Traditionshandwerk», erklärt Linda. «Deshalb sind die Designs ja auch so gefragt.»